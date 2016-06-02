Иваново, 2 июня, 2016, 17:06 — ИА Регнум. 92% жителей Иваново, принявших участие в опросе о судьбе троллейбуса, выступили за сохранение этого вида транспорта. Итоги опроса сегодня, 2 июня, были опубликованы на сайте МУП «Ивановский пассажирский транспорт», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Опрос проводился с 19 мая по 1 июня.

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Участники опроса (а всего поступило 6 тыс. 879 опросных листов) отвечали на вопрос: «Какой общественный транспорт необходим г. Иваново?» О необходимости автобуса заявили 55,6% участников опроса, в необходимости маршрутного такси уверены 31,6% респондентов, за троллейбус проголосовали 92%.

На вопрос: «Каким общественным транспортом вы пользуетесь?» — ответ «Троллейбус» дали 87,1% участников опроса. На автобусах ездят 50,5% респондентов, маршрутками пользуются 41,4% жителей.

При этом 48,5% участников опроса уверены, что маршрутки городу Иваново сегодня не нужны. В том, что город может обойтись без автобусов, уверены 7,2% респондентов. Иваново без троллейбусов видят 6,9% участников опроса.

Вопрос о судьбе ивановского троллейбуса, периодически возникающий в СМИ, в последние месяцы актуализировался в связи с планами по оптимизации самого МУП «Ивановский пассажирский транспорт» и изменениями в маршрутной схеме города.

Речь идет о возможных сокращениях сотрудников МУПа (по последним данным — 71 штатная единица из 950). На недавней встрече главы Иванова Алексея Хохлова с трудовым коллективом МУП «ИПТ» мэр попытался успокоить людей, заявив, что троллейбусы и большегрузные автобусы планируется сделать основой муниципального транспорта. «На 2017 год у нас выпадает как раз момент, когда будет прекращаться большинство договоров с перевозчиками, и мы соединим новую схему маршрутную с договорной кампанией», — заявил тогда Хохлов.

Согласно данным МУП «ИПТ», инвентарный парк троллейбусов составляет 136 единиц. Перевозка пассажиров осуществляется по 11 городским маршрутам, протяженность троллейбусных линий составляет 142 км одиночного пути.