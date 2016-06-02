Москва, 2 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Альфа-банк уточнил свой прогноз курса рубля. Соответствующее заявление сделал журналистам сегодня, 2 июня, старший аналитик кредитной организации Алан Казиев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Он заявил, что в своем прогнозе не говорил о «взрывном» обвале курса российского рубля. Казиев лишь обратил внимание на волатильность российской валюты, если она выйдет из диапазона 64−67 рублей за доллар США. На этих отметках рубль держится последние два месяца.

В кредитной организации уточняют, что движение курса может быть резким, но в какую сторону оно произойдет, и произойдет ли вообще, не сообщается.

Напомним, ранее сегодня российские СМИ со ссылкой на прогноз Казиева сообщили, что в ближайшее время может произойти очередной обвал российского рубля. При этом аналитик допускает, что российский рубль может подешеветь до 74,90 рублей за доллар.

Когда и как доллар США достигнет отметки в 74,9 рубля, Казиев не уточняет, однако не исключает такую возможность. По его мнению, многое будет зависеть от итогов встречи стран-членов ОПЕК в Вене и статистики от Минэнерго США. Казиев не первый раз за последнее время прогнозирует рост курса доллара к рублю. Ранее он уже давал прогноз о росте до 80 рублей — в апреле и марте. В марте и апреле произошло укрепление рубля: доллар опустился с 73,4 до 66 рублей.