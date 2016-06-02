Москва, 2 июня, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не знает об открытии памятника гитлеровскому коллаборационисту Гарегину Нжде в Ереване. Об этом она заявила 2 июня в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста о попытках героизации военных преступников времен Великой Отечественной войны.

Армянский легионер вермахта

«Где открыт памятник… Я не могу ничего сказать — не видела этой информации», — сказала Захарова.

По её словам, в ведомстве также давали оценку действиям Киева по декоммунизации с самого начала: «По большому счёту, формируется поколение с соответствующими нынешней киевской власти взглядам на историю. У нас есть своя позиция: у нас есть совместная история. Очень важен момент реакции украинского общества на такие действия. Безусловно, есть националисты, которые поддерживают это, но огромная часть общества не приемлет переименований. Если бы всё происходило в мирных условиях, то это был бы вопрос дискуссий. Сейчас на Украине развернулась гражданская война. Всё международное сообщество нацеливает Украину на консолидацию её общества — это прописано и в «Минских соглашениях». Без прекращения того, что происходит на Украине, это невозможно».

Захарова уверена, что результатом будет больший водораздел между украинцами: «Мир это проходил. Это то же самое, что посыпать рану солью — дополнительный раздражитель общества. Кризис на Украине интернационализирован: не осталось ни одной европейской страны, не вовлечённой в украинский фактор. Думаю, что реакция на такие вещи должна быть извне».

Напомним, 25 мая в центре Еревана, в сквере у станции метро «Площадь Республики» был установлен памятник герою армянского национально-освободительного движения начала XX века Гарегину Нжде. Решение об установке памятника было принято мэрией Еревана еще в 2014 году.

Несмотря на то, что в Ереване есть площадь Гарегина Нжде, в столичной мэрии решили установить памятник в центре города. Некоторые наблюдатели связывают это с тем, что правящая Республиканская партия Армении, заявляет, что придерживается идеологии Гарегина Нжде, а центральный офис партии находится в нескольких метрах от места установки памятника.

Открытие памятника состоялось 28 мая.