Санкт-Петербург, 2 июня, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Второй день испытаний тепловых сетей на Васильевском острове Санкт-Петербурга вновь, как и днем ранее, обернулся чрезвычайным происшествием. На этот раз прорвало трубу на улице Кораблестроителей.

http://vk.com/spb_today Прорыв на улице Кораблестроителей. Фото группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Первыми о коммунальной аварии сообщили пользователи соцсетей. По их словам, сначала из земли забил фонтан, а затем горячей водой залило прилегающую к месту прорыва проезжую часть улицы.

«2 июня 2016 года производятся ремонтные работы на трубопроводе диаметром 400 мм по адресу ул. Кораблестроителей, д. 38», — уточнили 2 июня в пресс-службе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня на Васильевском острове в ходе гидравлических испытаний произошел прорыв трубы диаметром 250 мм у дома 29 по 6-й линии. Он был оперативно локализован, обошлось без пострадавших. Однако затем на Большом проспекте Васильевского острова, вблизи того места, где был обнаружен дефект теплотрассы, в образовавшийся на дороге провал угодил автомобиль Toyota Prius. Никто не пострадал.

Гидравлические испытания необходимы при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Они позволяют определить неблагоприятные зоны и спланировать программу капремонта трубопроводов.

Энергетики просят всех жителей и гостей Санкт-Петербурга быть предельно внимательными и осторожными во время испытаний, обходить и объезжать места парения и вытекания воды и сразу сообщать о таких ЧП оперативным службам.