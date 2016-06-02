Москва, 2 июня, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Сейчас пособие по безработице не обеспечивает даже затраты на минимальный набор продуктов питания. Поэтому при потере рабочего места российские граждане не всегда обращаются в службы занятости, а самостоятельно ищут работу, соглашаясь работать без оформления трудовых отношений в сегменте теневой занятости. Однако когда-то наступает безвыходная ситуация и приходится идти в службу занятости, претендуя на получение пособия по безработице, несмотря на то, что налоги не выплачивались. Такая ситуация не позволяет разорвать тот круг, в котором оказываются и государство, и граждане: в бюджет не поступают необходимые налоги, уменьшается доходная часть федерального бюджета, но в то же время растет число получателей пособий, заявила профессор кафедры экономики труда и управления персоналом РЭУ им. Плеханова Лилия Бабынина, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение Минтруда РФ о повышении пособия по безработице.

Рабочие Магнитогорского металлургического комбината. 1968

«С другой стороны, есть граждане, которые хорошо знают действующее законодательство и периодически встают и снимаются с учета, что позволяет им длительное время получать пособия, как «дополнение» к их неофициально оформленной работе в теневом секторе. Поэтому предусмотренные данным законопроектом изменения направлены на усиление адресной помощи именно нуждающимся в трудоустройстве гражданам, в целом можно поддержать», — сказала эксперт.

«Сокращение персонала во многих сферах деятельности, привели к росту общей численности безработных, классифицируемых в соответствии с методологией МОТ. Если уровень зарегистрированной безработицы в апреле 2016 г. составляет по предварительным данным Росстата 5,9%, то общая безработица в 4,4 раза больше», — отметила Бабынина.

«Пособие по безработице является временной мерой поддержки гражданина в период активного поиска работы. Более важным является создание новых рабочих мест, техническое перевооружение предприятий промышленности, запуск механизма льготного финансирования предприятий для развития отечественной экономики. Именно на это должны быть направлены совместные действия правительства», — считает эксперт.