Грозный, 2 июня, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Северо-Кавказский окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении Сулеймана Айдамирова, который обвиняется в незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств и финансировании терроризма, сообщили ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе прокуратуры Чеченской Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь убийцам

Айдамиров предоставил деньги местному жителю Зелимхану Мимбулатову, который собирался выехать в Сирию, чтобы вступить в одно из незаконных вооружённых формирований террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории России решением Верховного Суда РФ. За свое намерение вступить в ряды боевиков Мимбулатов уже осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год. А его спонсору придется ответить за пособничество в терроризме перед судом.

Кроме того, Айдамирова уличили в хранении боеприпасов и взрывных устройств в специально для этого оборудованном тайнике на заброшенном участке в городе Грозном. Оружие обвиняемый хранил для того, чтобы совершать посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, как сообщил директор ФСБ Александр Бортников на совместном заседании НАК и Федерального оперативного штаба, за прошлый год в России возбуждено 270 уголовных дел по фактам финансирования терроризма.