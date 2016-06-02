Берлин, 2 июня, 2016, 16:54 — ИА Регнум. ИА REGNUM представляет полный текст резолюции о признании Геноцида армян, принятой бундестагом Германии 2 июня.

bundestag.de Надпись на здании Бундестага «Народу Германии»

«В память Геноцида (Völkermord) армян и других христиан в Османской империи 101 год назад, бундестаг заявляет (цитата по news. am):

Бундестаг склоняется перед памятью армян и других христианских меньшинств, подвергнутых депортации и погромам 101 год назад.

Парламент осуждает действия младотурецкого правительства, которые привели к почти полному уничтожению армян в Османской империи. Кроме того, жертвами погромов стали представители других христианских меньшинств — ассирийцы, халдеи.

По приказу младотурецкого правительства, 24 апреля 1915 года в османском Константинополе начались запланированные погромы и депортация более 1 млн. армян. Их судьба — пример массового уничтожения, этнических чисток, депортаций и, да, геноцидов (Völkermord), которыми так ужасно ознаменовался XX век. Вместе с тем мы осознаём особенность Холокоста, за который Германия несёт вину и ответственность.

Бундестаг сожалеет о печально известной роли Германского рейха, союзника Османской империи, который, несмотря на однозначные сведения германских политических деятелей и миссионеров, ничего не предпринял, чтобы остановить это преступление против человечества. Поминовение в бундестаге — это и выражение особого уважения к старейшему христианскому народу мира.

Бундестаг признает историческую ответственность Германии.

Бундестаг уважает память не только мучеников, ставших жертвами невыразимой жестокости, но и тех, кто, воспротивившись своему правительству в тяжёлой ситуации более 100 лет назад, спас армянских женщин, детей и мужчин.

Бундестаг призывает Федеральное правительство уделить внимание поминанию погромов и депортаций армян в 1915 году.

Своё решение бундестаг подкрепляет решением Drs. 15/5689 от 2005 года, которое было посвящено памяти жертв и исторической встрече лицом к лицу армян и турок, с целью содействовать примирению армянского и турецкого народов. В связи с поминанием 100-летия, 24 апреля 2015 года, все выступавшие осудили Геноцид армян. Накануне 24 апреля президент Германии осудил Геноцид армян, упомянул о жертвах, а также сделал призыв к примирению. Германская империя несёт частичную ответственность за эти события.

Бундестаг признаёт особую историческую ответственность Германии, поэтому он, в том числе, должен содействовать армянам и туркам в процессе примирения.

Таким образом, бундестаг Германии призывает Федеральное правительство:

— продолжать широкие общественные обсуждения, в духе обсуждений, прошедших в связи со 100-летием, 24 апреля 2015 года в парламенте — обсуждения о массовых выселениях и истреблении армян в 1915 — 1916 гг., а также об ответственности Германского рейха в этих действиях;

— содействовать турецкой стороне в том, чтобы встать лицом лицу с имевшими место погромами и депортациями и таким образом заложить основу необходимого примирения с армянской стороной;

— продолжать содействовать примирению армян и турок, которое должно произойти при помощи пересмотра прошлого, сближения и извинения за историческую вину;

— продолжать научные, гражданские и культурные мероприятия в Турции и Армении;

— переоценить исторические события, чем Армения и Турция сделают первый шаг к примирению, и поддерживать давно назревшее армяно-турецкое примирение;

— поддерживать правительства Турции и Армении в продолжении на данный момент застывшего процесса урегулирования межгосударственных отношений;

— приложить усилия к ратификации с армянской и турецкой стороны Цюрихских протоколов от 2009 года, которые предусматривают создать комиссию учёных, восстановить дипломатические отношения и открыть границы;

— содействовать тому, чтобы процесс сохранения армянских памятников, начавшийся в Турецкой Республике, продолжался и развивался;

— в рамках финансовых возможностей продолжать в сфере гражданского общества поддержку проектов научных, культурных и гражданских инициатив в Германии, которые касаются событий 1915 — 16 гг.».