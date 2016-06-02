Москва, 2 июня, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Закон о повышении с 1 июля 2016 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) более чем на 20%, до 7500 рублей подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Напомним, 1 января 2016 года величина минимального размера оплаты труда была увеличена на 4% и составила 6204 рубля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нынешнее повышение МРОТ позволит увеличить его соотношение с прогнозируемой величиной прожиточного минимума трудоспособного населения до 64,7%.

Закон коснется около 1 млн работников, в основном занятых в бюджетной сфере: 87% — бюджетники, 13% — коммерческий сектор.