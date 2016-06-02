Саратов, 2 июня, 2016, 16:50 — ИА Регнум. На Театральной площади Саратова состоялся «Большой фестиваль футбола», организованный питерским «Зенитом», где был организован отбор пяти лучших футболистов города в возрасте 7−12 лет. Все они будут приглашены на недельную тренировочную сессию в футбольный лагерь «Зенита» в Сочи, сообщает пресс-служба мэрии.

mail.yandex.ru «Большой фестиваль футбола» в Саратове

Каждый участник спортивного праздника смог поучаствовать в мастер-классах тренеров Академии ФК «Зенит» и игроков основного состава и обучиться некоторым навыки игры по самым современным методикам. Также гостям фестиваля было продемонстрировано искусство футбольного фристайла, а на площадке перед футбольным полем — аэрогрима. Для собравшихся выступали творческие коллективы города с исполнением песен и танцев. Все желающие смогли поиграть в футбол, сфотографироваться с талисманом «Зенита» — львом.