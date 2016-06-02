Москва, 2 июня, 2016, 16:48 — ИА Регнум. С 29 мая по 1 июня 2016 года в Москве прошла 84 ежегодная конференция Международной ассоциации производителей удобрений (IFA). В ней приняли участие представители более 400 компаний-лидеров мирового производства удобрений и свыше 1200 делегатов из 70 стран мира. Открывал работу форума министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Завершилось мероприятие брифингом генерального директора IFA Шарлотт Хэбебранд, на котором были обозначены итоги конференции и объявлено о вступлении генерального директора «ФосАгро», вице-президента IFA по Восточной Европе и Центральной Азии Андрея Гурьева в должность нового президента Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ).

Старик-огородник (фрагмент). Василий Суриков. 1882

Среди ключевых проблем, которые рассматривались на конференции, были вопросы голода в бедных странах мира, продовольственной безопасности в условиях стремительного роста мирового населения, дальнейших перспектив мирового рынка минеральных удобрений и места России в нем.

«Минеральные удобрения играют определяющую роль в устойчивой интенсификации сельского хозяйства, нацеленной на обеспечение продовольствием населения Земли, которое к 2050 году достигнет 9,7 миллиардов человек», — заявила Шарлотт Хэбебранд.

«Отрасль имеет полное представление о существующих возможностях и о своей ответственности за содействие в укреплении продовольственной безопасности, сохранении лесов и почв, сохранении качества атмосферного воздуха и вод», — продолжила она.

Андрей Гурьев заметил, что проблема стремительного роста численности населения планеты при этом имеет на отрасль двоякий эффект: с одной стороны, это означает устойчивый рост для сельского хозяйства и, как следствие, рынка удобрений, однако с другой стороны означает опасность обострения социальных проблем.

«В Китае рождается 19 млн детей в год. Это большие цифры, о которых нужно всерьез думать. В то же время эта ситуация создает одну из самых уникальных возможностей для рынка удобрений, в том числе и нашего, российского», — подчеркнул Гурьев.

В результате, несмотря на то, что в настоящее время в отрасли минеральных удобрений наблюдаются неблагоприятные ценовые тенденции, производители ожидают устойчивого роста спроса на их продукцию в долгосрочной перспективе. В этом свете особенно важен тот факт, что российское производство удобрений уже давно носит ярко выраженный экспортно ориентированный характер, подчеркнул Гурьев.

«Если взять весь сектор российских удобрений — фосфор, калийные и азотные удобрения, то мы занимаем 10−12% от всего мирового производства, и это достаточно много. При этом отечественный рынок практически полностью снабжается отечественным производителем — российский фермер покупает самые дешевые удобрения в мире. Поэтому усиление на внешних рынках будет продолжаться вне зависимости от роста спроса на удобрения в РФ» , — пояснил он.

По его словам, многие мировые рынки весьма перспективны для российского производителя удобрений. В российской продукции заинтересованы в Европе, Индии, Латинской Америке, импортеры Египта и Алжира. Более того, как отметил Гурьев, «рядом с нами растущий рынок Азии, где меняются доходы населения, диеты, люди переходят с риса на белковую пищу, на молочную и так далее».

«Всё это открывает новые возможности для агропромышленности, а значит и для нас», — добавил он.

Мировых климатические изменения, впрочем, могут поставить под вопрос дальнейший успешный рост отрасли, однако и здесь эффект таких перемен отнюдь не одинаков для различных участников рынка, отметил он.

«В последние годы мы наблюдали очень сильные климатические потрясения. В различных странах мира недоставало дождя: в Латинской Америке, Азии, США. Тем не менее, в России мы увидели, что климатические перемены в некоторых областях, наоборот, помогли сельскому хозяйству. Климат стал мягче там, где у нас черноземные области, где собирается много урожаев», — указал Гурьев.

При этом, несмотря на большую долю России в мировом производстве удобрений, отечественный производитель все еще имеет большие перспективы и непосредственно на своём, внутреннем рынка, отметила Шарлотт Хэбебранд: «Потребление удобрений в России пока что могло быть и лучше: сейчас их приходится 35 кг на гектар земли, в то время как во Франции и США это значение достигает 132».

«Здесь есть большой потенциал. Весь регион Центральной Европы предоставляет огромные возможности для сельского хозяйства», — добавила Хэбебранд. При этом, по ее словам, производство удобрений получило заметный импульс после ввода санкций.

«Не секрет, что контрсанкции, которые ввела РФ, качественно помогли российским фермерам, сельхозпроизводителям», — согласился Гурьев.

«В первом квартале этого года мы в два раза увеличили поставки удобрений на российский рынок. Это свидетельствует о развитии этого сектора и, на мой взгляд, это один из немногих еще неосвоенных секторов, в которые нужно активно инвестировать. Государство это понимает и оказывает колоссальную поддержку», — продолжил он.

«Все эти производители набирают обороты, в этот сектор вкладываются огромные инвестиции, мы наблюдаем устойчивую прибыльность, активное замещение своей продукцией западных продуктов, улучшение ее качества. Российский сектор сельского хозяйства показывает феноменальные результаты», — заключил глава РАПУ.

Затрагивая вопрос своего назначения на должность президента РАПУ и переизбрания на должность вице-президента IFA по Восточной Европе и Центральной Азии, Гурьев указал на ряд магистральных направлений своей дальнейшей работы.

«Главной задачей на посту президента РАПУ я вижу создание новых возможностей для модернизации и повышения эффективности отрасли в существующих экономических условиях. Уверен, что минерально-химическая индустрия способна стать технологическим лидером отечественной экономики и гарантом продовольственной безопасности России и всего мира», — подчеркнул он.

РАПУ и IFA смогут совместно заняться внедрением инновационных агротехнологий и повышением культуры применения удобрений фермеров, устойчивый рост урожайности и снижение нагрузки на окружающую среду, уверен новый глава РАПУ.

«Мы должны реализовывать политику эффективного земледелия. Это анализ почвы, применение лучших технологий, применение определенных марок удобрений, увеличение объемов их потребления. Мы настроены делать некие центры анализа земли, чтобы фермеры более эффективно и производительно покупали удобрения, не пережигая землю», — заявил он.

Другим ключевым направлением работы станет борьба против импортных пошлин в различных странах. Особенно Гурьев подчеркнул проблему пошлин на ввоз удобрений в Европу: «Я считаю, что они просто дискриминируют местных фермеров и ограничивает наши конкурентные возможности на этом рынке. Европейский рынок для нас это одно из приоритетных направлений, и с этими препонами нужно бороться».

Он напомнил, что несколько лет назад России удалось снизить европейскую пошлину с 6,5% до 3%, однако с 2014 года она вновь была восстановлена. Теперь РАПУ намерена бороться не просто за снижение, а за полную отмену пошлины. Яркие успехи в направлении либерализации торговли уже есть — показательным примером послужила отмена пошлин на ввоз удобрений в Бразилии. Этого удалось добиться два года назад при активной поддержке со стороны президента России и профильных министерств, отметил Гурьев.

Международная ассоциация производителей удобрений (IFA) — всемирное отраслевое объединение производителей удобрений, насчитывающее более 500 членов, среди которых присутствуют все участники производственно-сбытовой цепочки. IFA обладает консультативным статусом при ООН, активно сотрудничает с такими международными организациями, как Организация экономического сотрудничества и развития, Международное энергетическое агентство и другими. Организация нацелена на создание и реализацию программ планирования и использования питательных веществ, учитывающих региональные особенности почв и культивируемых сельскохозяйственных культур.

Российская ассоциация производителей удобрений учреждена крупнейшими российскими производителями минеральных удобрений: ОАО «Акрон», ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», ЗАО «Международная калийная компания», ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» и другими. Миссия РАПУ состоит в содействии прогрессу отечественной отрасли минеральных удобрений, развитию внутреннего спроса и повышению конкурентоспособности наших производителей на глобальном уровне.