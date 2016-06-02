Челябинск, 2 июня, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Дольщики «Гринфлайта» должны увидеть начало стройки своих квартир не позднее июля текущего года. Такую задачу губернатор Борис Дубровский поставил перед потенциальным инвестором замороженного жилого комплекса «Академ Riverside» на совещании правительства региона с представителями банка-кредитора и силовиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы области.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Неоконченная стройка

В настоящий момент имеется лишь единственный инвестор, способный возобновить строительство при определенных условиях без привлечения бюджетных средств: компания «Магнитострой» бизнесмена из Магнитогорска Олега Лакницкого, сообщает Znak.com.

Сотрудник одной из риелторских компаний Челябинска считает, что «определенными условиями», скорее всего, будет заключение новых договоров с дольщиками с отказом от претензий по неустойке.

По сообщениям СМИ, Олег Лакницкий намерен, в случае положительных договоренностях с дольщиками возобновить стройку в июле месяце силами своей строительной организации, которая имеет собственные производственные мощности для возобновления строительства.

Напомним, магнитогорский предприниматель Олег Лакницкий замешан в коррупционном скандале по делу теперь уже бывшего сенатора Константина Цыбко. Бизнесмена подозревали в передаче взятки в размере 10 млн рублей за содействие в выполнении бизнес-проектов в Озёрске Челябинской области. В результате состоявшегося суда Лакницкий получил наказание в виде штрафа в размере 30 млн рублей. Сумма могла бы быть существенно выше, но подсудимый пошел на сделку со следствием, полностью признал вину и дал подробные показания.

Отметим, Цыбко позднее требовал в суде, чтобы из приговора убрали упоминание о нём. Экс-сенатор считает себя невиновным. Суд удовлетворил его жалобу, но лишь частично.