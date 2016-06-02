Москва, 2 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В заявлении президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что РФ променяла отношения с Турцией «из-за пилота, совершившего ошибку», наблюдается бессистемность. Об этом 2 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИА REGNUM Эрдоган

«Мы читаем заявления турецких представителей. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что «Россия променяла прекрасные отношения из-за пилота, который совершил ошибку». Знаете, что нас в этой фразе удивило? Это какая-то бессистемность и отсутствие оперативной памяти по тому, какие заявления они делали до этого. Если турецкие официальные лица поручат помощникам собрать цитаты, они получат абракадабру: каждый день делаются противоречащие заявления. Раньше они говорили о том, что они не знали о национальной принадлежности самолёта, потом они говорили, что они поступили бы так же с самолётом из другой страны», — сказала Захарова.

По её словам, в ведомстве не знают, об ошибке какого пилота говорит Эрдоган: «Российский пилот не совершал ошибки — мы действовали в координации с США, которые возглавляют международную коалицию. О всех наших действиях мы предупреждали США. Об ошибке речи не может быть. Может, речь о турецком пилоте? Мы позвонили в посольство Турции в Москве, где сначала взяли паузу, а потом сказали, что они не комментируют. То есть, в самой Москве турецкие дипломаты не знают, о каком пилоте говорил их президент. Так не бывает. Вы, наверное, боитесь, боитесь делать выводы, но вы хотя бы определитесь со словами вашего президента».

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не хочет сидеть в кресле обвиняемого и ссориться с Россией, однако не понимает, какого первого шага для восстановления отношений от него ждут.

По его словам, Турция хочет развивать отношения с Россией. «С Путиным мы были друзьями, и когда из-за пилота, который совершил ошибку, или по другой причине приносят в жертву такую огромную страну, как Турция, — это заставляет задуматься», — сказал Эрдоган.

Глава Турции пояснил, что хочет как можно скорее преодолеть эту проблему и намерен «прикладывать усилия для того, чтобы снова выстроить отношения с Россией».