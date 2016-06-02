Москва, 2 июня, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Закон о «дальневосточном гектаре» лишь частично сможет разрешить ситуацию с освоением территорий, сложившуюся на Дальнем Востоке в последние 20−25 лет. Речь идёт о колоссальной нехватке трудоспособного населения для освоения огромных богатств этого наиболее перспективного макрорегиона России. Площадь ДФО составляет около 36% территории РФ, а удельный вес населения — всего лишь 4 с небольшим процента, отсюда и плотность — менее одного человека на квадратный километр. Так с кем же осваивать Дальний Восток? Недавние прогнозы Минвостокразвития о возможном переселении в ближайшие годы около 30-ти млн жителей из других регионов чрезмерно завышены, заявил профессор кафедры таможенного дела и Евразийской интеграции РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Орлов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM начало с 1 июня проекта «Дальневосточный гектар».

Константин Трутовский. Переселенцы из курской губернии. 1864

«Ведь в безвозмездное пользование, а затем и в собственность или аренду можно взять участок на значительном расстоянии (от 10 до 20-ти и более км) от крупных промышленных центров, а в условиях суровых природно-климатических особенностей этого макрорегиона заселение постоянными жителями, тем более из регионов с благоприятным климатом, будет весьма проблематичным. Поэтому вряд ли стоит рассчитывать в ближайшие годы на нескончаемый поток заявок отдельных граждан из других субъектов России в столь значимом для решения проблемы освоения земель количестве.

Плечо сначала «подставят» жители Дальнего Востока, именно они первыми в соответствии с разработанным механизмом смогут претендовать на безвозмездную передачу земель. Причём, вероятнее всего им достанутся наиболее выгодные участки. И это правильно, сейчас необходимо в первую очередь переломить ситуацию с потоком внутренней миграции, закрепить кадры в Дальневосточном макрорегионе. Думается, в этом случае вопрос закрепления за гражданами России «дальневосточного гектара» будет решён относительно быстро.

Но для освоения Дальнего Востока этого недостаточно, нужен, так сказать, массовый спрос на земельные угодья. Однако есть и некоторое исключение, которое может ускорить данный процесс: в подписанном президентом законе «о дальневосточном гектаре» предусмотрена возможность получения земельных участков по так называемой коллективной заявке, а это означает, что инициатива предпринимателей уже на стадии оформления в бесплатное пользование будет иметь реальную возможность вовлечь «укрупнённые» участки в деловой оборот. Здесь уместно говорить о предприимчивости тех, кто проживает в Центре, Северо-Западе, на Урале и в Западной Сибири.

Положительное решение вопроса относительно новой волны дальневосточных инвесторов можно будет прогнозировать лишь после того, когда окончательно будет запущен весь механизм «внебюрократического» получения земельных участков. И, как ранее упомянуто, финансовые ресурсы могут прийти только из других регионов. Поэтому просматривается, по крайней мере, две группы потенциальных пользователей «дальневосточного гектара».

В первую можно включить жителей Дальнего Востока, они, полагаю, уже смогли присмотреть наиболее приемлемые участки. Но ожидать прорыва в предпринимательстве от данной категории вряд ли имеет смысл, скорее всего, здесь можно прогнозировать увеличение объёмов индивидуального жилищного строительства, роста отдачи от подсобного сельского хозяйства, и только изредка — возрастания товарного производства. Другое дело, если житель Приморья или Приамурья присовокупит семейные гектары к поступившим заявкам жителей из регионов, где имеются финансовые ресурсы.

Вторая группа может быть представлена варягами из центральных, северо-западных, уральских и западносибирских регионов, предварительно сложивших собственные капиталы и имеющих чёткое представление о том, где и как начать новое дело. Идея о коллективной заявке, заложенная в подписанном президентом законе, как раз и должна привлечь дополнительные трудовые ресурсы в ДФО, и, возможно, некоторые из них останутся на постоянное место жительства. И вот для этой большой группы, скорее всего, одного гектара может быть и маловато. Это если приумножить усилия и плотно заниматься сельским хозяйством и переработкой продукции.

Для строительства небольших и средних предприятий в принципе коллективной заявки на несколько гектаров может быть уже недостаточно. Помнится, ещё премьер-министр П. А. Столыпин более 100 лет назад инициировал передачу значительно больших по размеру земельных угодий. Правда, и свободной земли на Дальнем Востоке было тогда несравненно больше… Однако следует признать, что для реального вовлечения земли в деловой оборот, государству необходимо подумать и об инфраструктуре, этого решения в законе, во всяком случае, в чёткой форме, не просматривается. А жаль! Уместно было бы объединить усилия через государственно-частное партнёрство, именно такая модель начала осуществляться в территориях опережающего развития, ускоренно апробируемая в ДФО.

«Ддальневосточный гектар» могут получить только граждане России, и это основная отличительная особенностьнового федерального закона. По поводу возможного потока граждан из Китая необходимо напомнить следующее. В 1990-х годах по причине перенаселения Китая и имеющихся проблем в экономике оттуда, действительно, хлынул поток переселенцев. Но вскоре этот ручеёк иссяк, и многие осели лишь в южных районах, там, где климат намного более благоприятный: Спасский, Уссурийский и ряд других регионов Приморья, южные районы Амурской области и Хабаровского края и т.д. Не тот ныне китаец, чтобы всерьёз осваивать наш Дальний Восток! Но если потребуются рабочие руки наёмных работников, тем более на тяжёлых и вспомогательных работах, так милости просим, закон это вполне допускает, — высказал свою точку зрения Орлов.

«Пока же нужно сказать огромное спасибо тем, кто разрабатывал и сопровождал до принятия данный документ. Эти проблемы по освоению очень серьёзны и очень значимы для России. Любые подвижки в этом плане должны вызывать всемерную поддержку», — резюмировал эксперт.