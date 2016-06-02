Москва, 2 июня, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Официальная Москва призвала Турцию скорректировать свои заявления, и после этого делать шаги в направлении урегулирования отношений с Россией. Об этом 2 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Смешные они. Турция делает такое число заявлений, порочащих нашу страну, а потом говорят об улучшении отношений с Россией. Вы сначала скорректируйте свои заявления, а потом делайте шаги по нормализации. Как уже было сказано пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым, никакая рабочая группа решить кризиса в отношениях не может. Оптимизм Анкары непонятен. Наша позиция озвучивалась многократно: ответственность за кризис лежит на руководстве Турции, и от него мы ждём шагов по урегулированию», — сказала Захарова.

Она напомнила, что не так давно президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Россию в поставках оружия Рабочей партии Курдистана: «Конечно, эти заявления — это ерунда, они не имеют ничего общего с действительностью. В отличие от Турции, нелегальными поставками оружия Россия не занимается».

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что официальная Анкара планирует создать рабочую группу для нормализации турецко-российских взаимоотношений, переживающих свой кризис после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский военный самолёт в небе над Сирией.