Берлин, 2 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Немецкий автомобильный рынок продолжает набирать обороты, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Согласно федеральному автомобильному управлению в Фленбурге, в мае количество новых зарегистрированных авто повысилось на 11,9% до 287 тысяч единиц.

BMW Werk Leipzig Завод BMW в Лейпциге

Единственным из «грандов» автоиндустрии, кто не смог улучшить показатели, стал еще не оправившийся после «дизельного скандала» в США Volkswagen. Число регистраций VW упало на 0,6%. Продажи Audi выросли на одну четверть. Рост продемонстрировали также BMW и Mercedes.

Автомобилей, работающих на бензине, было выпущено больше, чем на дизеле. Примечательно, что вопреки проблемам VW с начала 2016 года сбыт дизельных ТС вырос на 4%. В мае гибридных моделей зарегистрировано меньше, а электромобилей больше.

В целом, в 2016 г. зарегистрированы 1,4 млн немецких авто, что на 6,8% больше за тот же период в предыдущем году.