Москва, 2 июня, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Официальная Москва не видит у стран Прибалтики желания разобраться в ситуации с негражданами и решить эту проблему. Об этом 2 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

pmlp.gov.lv Удостоверение личности негражданина Латвии

«Мы не могли не заметить возобновившиеся в Латвии дискуссий по безгражданству. Мы не видим желания разобраться и оценить ситуацию, а она неприемлема. 250 тысяч жителей Латвии по-прежнему лишены ряда прав. Речь идёт не просто о европейской стране, но — о странах, которые не видят данной проблемы. Все вместе они видят массу проблем в других странах», — сказала Захарова.

По её словам, статистически число лиц без гражданства «хоть и медленными темпами, но уменьшается»: «Но сокращение идёт не посредством предоставления гражданства, а посредством убыли русскоязычного населения. Данная позорная тема касается и Эстонии, где неграждан насчитывается около 80 тысяч. Даже со стороны ближайших союзников прибалтов — США — звучит рекомендация скорее решить вопрос с негражданами. Но призывы остаются неуслышанными. Если была бы заинтересованность в решении — у западных партнёров есть все рычаги влияния».

Напомним, по состоянию на начало 2016 года численность неграждан в Латвии составила около 257 тысяч. Негражданами в 1990-х гг. стали главным образом люди, переселившиеся в Латвийскую ССР из других республик СССР в 1940—1989 гг., и их дети, родившиеся до 1 июля 1992 года.