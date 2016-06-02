Ярославль, 2 июня, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Сотрудники Отдела древнерусского искусства Ярославского художественного музея стали лауреатами премии имени Ивана Забелина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в музее.

фото сайта artmuseum.yar.ru

На соискание премии была выдвинута коллективная работа сотрудников Митрополичьих палат — каталог собрания икон с XIII до ХХ вв. Издание состоит из пяти альбомов, в которых представлены 399 икон, причем 79 представлены впервые. Каталог содержит новые сведения об истории и бытовании памятников, уточняет атрибутику произведений.

«Издание каталога позволило уточнить и расширить представления о развитии ярославского иконописания с XIII до начала XX в. Особенно ценным является публикация икон Нового времени — наименее известной части коллекции ЯХМ», — пояснили в Ярославском художественном музее.

Авторы-составители каталога — Виктория Горшкова, Ольга Кузнецова, Екатерина Макарова, Алексей Федорчук, Евгения Воронова.

Церемония награждения лауреатов премии состоится 7 июня в Государственном Историческом музее, который входит в число учредителей премии наряду с Институтом Российской истории РАН и Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова.

Премия присуждается с 1997 года за исследования в сфере изучения музейных коллекций. В настоящее время ее лауреатами стали 88 музейных сотрудников из 28 регионов России.

Иван Забелин (1820−1908) — историк, археолог, заместитель председателя Российского исторического музея. Завещал музею всё свое жалованье за все годы службы, а также собранные им на протяжении жизни коллекции.