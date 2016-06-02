Санкт-Петербург, 2 июня, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Более сорока предприятий рыбной отрасли из более чем 20-ти регионов России станут участниками фестиваля «Рыбная неделя», который пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 23 июня. Всего на фестиваль привезут 300 тонн рыбы и морепродуктов, сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 июня, в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Удачная рыбалка

Фестиваль проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Федерального агентства по рыболовству.

На пяти площадках «Рыбной недели» будут представлены регионы страны, традиционно специализирующиеся на рыбодобыче, в том Камчатский край, Сахалинская, Магаданская, Астраханская, Мурманская, Архангельская, Калининградская области, республики Якутия и Крым.

«На фестивале можно будет попробовать несколько видов икры — щуки, осетра, стерляди, форели, палтуса, горбуши, трески, мойвы и других видов рыб. Купить рыбу российского Севера, Дальнего Востока, Юга и Сибири — треску, мольву, менек, черноморский калкан, стерлядь, барабульку, сырок, ряпушку, омуль, сиг, щекур, чир, минтай, чавычу, камбалу, скумбрию, корюшку, палтус, ерш, бычки, сом, тюльку, сазан, жерех, осетр, а также сельди керченскую, атлантическую или олюторскую. Приобрести камчатские креветки и крабы, крымские мидии, черноморские и дальневосточные устрицы», — говорится в «гастрономическом» сообщении смольнинского комитета по туризму.

Как обещают организаторы, средняя цена рыбы и морепродуктов на фестивале будет на 20% ниже обычных магазинных цен.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фестиваля «Рыбная неделя», лучшие шеф-повара Санкт-Петербурга расскажут и покажут гостям, как приготовить традиционные и изысканные рыбные блюда, как правильно подать, сервировать рыбу и морепродукты.

А в выходные дни, 18 и 19 июня, шеф-повар Константин Балаханов сварит рыбный суп по петербургскому рецепту 19-го века в объеме 1300 литров в огромном котле на открытом огне.

Также на фестивале пройдут рыбные дегустации, концерты, кулинарные шоу-программы, мастер-классы для детей и взрослых, розыгрыши, викторины, выступят уличные артисты.

Всего в рамках фестиваля будет работать 56 торговых и ресторанных шале, а 50 городских ресторанов и кафе подготовят специальное рыбное меню.

Западный и Северный рыбохозяйственные бассейны будут представлены на площадке «СЕВЕРО-ЗАПАД» — пешеходная зона на 6−7 линии Васильевского острова.

Волжско-Каспийский и Азово-Черноморский рыбохозяйственные бассейны представят свою продукцию на площадке «ЮГ» — Пионерская площадь.

Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Байкальский рыбохозяйственные бассейны разместятся на площадке «СИБИРЬ» — Приморский Парк Победы.

Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн ждет покупателей на площадке «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» — Московская площадь.

Площадка на Заячьем острове у Петропавловской крепости объединит все регионы.