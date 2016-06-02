Нижний Новгород, 2 июня, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В Нижегородской области 43 ребенка госпитализированы в результате массового пищевого отравления в детском лагере «Мечта» в Арзамасском районе. Как сообщили ИА REGNUM в Роспотребнадзоре, 14 детей находятся в состоянии средней тяжести.

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Для проведения эпидемиологического расследования в лагерь направлена бригада специалистов Роспотребнадзора, регионального Минздрава, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области», ГБУЗ, НО «Центральная городская больница г. Арзамаса».

В связи с групповой заболеваемостью острой кишечной инфекцией среди детей в лагере «Мечта» и проведением противоэпидемических мероприятий ограничительные мероприятия вводятся в Автозаводском, Ленинском районах Нижнего Новгорода и Богородском районе Нижегородской области.