Великий Новгород, 2 июня, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Секретарь местного отделения «Единой России» в Великом Новгороде, вице-спикер городской думы, лидер фракции «ЕР» и директор ОАО «Институт Новгородгражданпроект» Владислав Букетов оказался единственным из городских депутатов, владеющим зарубежной недвижимостью. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, декларации депутатов городской думы опубликованы сегодня, 2 июня, на официальном сайте муниципального парламента.

Bjørn Christian Tørrissen Мечеть Коджатепе в Анкаре

Букетов и его супруга в равных долях владеют квартирой в Турции площадью 152,91 кв. м. Также у него в собственности есть квартира в России (112,1 кв. м.), у его жены — ещё одна квартира, земельный участок и нежилое помещение. За год Букетов заработал 4,2 млн рублей, его супруга задекларировала доход в сумме 2 рубля 40 копеек. Из транспортных средств у Букетов BMW Х5, у его супруги — BMW Х3.

Спикер думы Великого Новгорода Владимир Тимофеев («Единая Россия») отчитался о 1,6 млн рублей дохода, его супруга заработала 1,7 млн рублей. В собственности у председателя думы — земельный участок, вместе с супругой в равных долях он также владеет квартирой площадью 53 кв. м. У жены Тимофеева есть в собственности ещё один земельный участок, гараж и доля в ещё одной квартире. Собственных транспортных средств у спикера нет, а у его супруги — Toyota RAV4.

Вице-спикер Константин Демидов («Единая Россия») задекларировал доход в сумме около 2 млн рублей, его супруга заработала 864,7 тыс. рублей. В собственности Демидова — два земельных участка, жилой дом площадью 409,9 кв. м., квартира (69,8 кв м), а также автомобиль Volkswagen Tiguan.

Вице-спикер Евгений Кузиков («Справедливая Россия») отчитался о доходе в 1,2 млн рублей, его супруга — около 118 тысяч. В собственности Кузикова — земельный участок, жилой дом (164,3 кв. м.), квартира и гараж, у его жены — ещё один участок. Транспортных средств у Евгения Кузикова нет, а его супруга задекларировала два легковых автомобиля — Mitsubishi Outlander и Kia SLS (Sportage).

Самый большой доход за 2015 год задекларировал беспартийный депутат, генеральный директор ОАО «Новгородский Торговый Дом «Русь» Илья Костусенко — 20,8 млн рублей, у него в собственности — три земельных участка, 6 нежилых зданий, строений и помещений, а также в долевой собственности вместе с супругой — жилой дом (163,1 кв. м.). Доход его супруги превысил 4 млн рублей.

Больше всего недвижимости — у беспартийного депутата Антона Лобача: 11 земельных участков и доля ещё в пяти, жилой дом, квартира и недостроенная гостиница. Сам он заработал 3,7 млн рублей, его супруга — 583 тысячи рублей.

Наименьший доход показал депутат Алексей Чернов («Справедливая Россия») — 373,1 тыс. рублей, но его супруга заработала 2,4 млн рублей.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ефимова отчиталась о 478,8 тыс. рублей дохода в 2015 году, лидер фракции «Яблоко» Константин Хиврич — о 404,7 тыс. рублей, лидер фракции ЛДПР Владимир Данилов задекларировал 505,4 тыс. рублей дохода.

Отметим, что депутаты думы Великого Новгорода, избранные в 2013 году, отчитывались о своих доходах впервые. Из 30 депутатов городской думы зарплату из бюджета получают трое: председатель Владимир Тимофеев и два его заместителя, Евгений Кузиков и Константин Демидов.