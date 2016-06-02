Оренбург, 2 июня, 2016, 16:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области более 5900 выпускников 2 июня приняли участие в ЕГЭ по математике базового уровня. В области работало 54 пункта проведения экзаменов, в каждом из них велось видеонаблюдение в режиме он-лайн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве образования.

kremlin.ru ЕГЭ

Экзаменационные испытания продолжались в течение трех часов. За это время выпускники должны были выполнить 20 заданий базового уровня сложности, проверяющих освоение умений и навыков применения математических знаний на практике. По предварительной информации муниципальных органов управления образованием, экзамен прошел без нарушений и технических сбоев. Результаты станут известны не ранее 15 июня.

Напомним, что с 2015 года ЕГЭ по математике разделен на базовый и профильный уровни. Базовый уровень позволяет получить аттестат о среднем общем образовании, а также дает возможность поступить в вуз, где математика не является профильным предметом. Для этого выпускникам достаточно набрать 3 балла из 5.

Экзамен по математике профильного уровня выпускники будут сдавать 6 июня. Минимальное количество баллов по профильной математике, подтверждающее освоение школьной программы, а также необходимое для поступления в профильный вуз, составляет 27. Заявление на участие в ЕГЭ по математике профильного уровня подали 6,3 тысячи оренбургских выпускников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая во всех регионах России начался основной период ЕГЭ 2016 года. Помимо Российской Федерации пункты проведения экзамена организованы в 52 странах.

В Оренбургской области заявления на участие в основном периоде ЕГЭ подали 8442 человека, в том числе более 7740 выпускников 2016 года. В экзаменационных испытаниях участвуют 30 выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Экзамены в Оренбуржье проводятся по 13 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные предметы выпускники сдают по выбору.

Самыми массовыми экзаменами основного этапа ЕГЭ станут обязательные предметы — русский язык и математика. Самый популярный предмет по выбору — обществознание, его намерены сдавать 4,7 тысячи оренбургских выпускников.

В период ЕГЭ в территориях области будет работать 61 пункт проведения экзаменов. Во всех аудиториях будет вестись видеонаблюдение в режиме он-лайн. Кроме того, контролировать ход экзаменов будут около 700 общественных наблюдателей.