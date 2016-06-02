Вена, 2 июня, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июня, иранский министр нефти Биджан Зангане сообщил журналистам, что Иран намерен в ближайшем будущем заключить первый контракт с крупными международными нефтяными компаниями. Соответствующее заявление представитель ИРИ сделал в Вене на заседании ОПЕК.

Alireza824 Добыча нефти в Персидском заливе

Отвечая на вопрос одного из представителей СМИ о том, как быстро Иран намерен подписать первые контракты с международными нефтяниками, Зангане заявил, что это произойдет «очень скоро».

Также министр нефти Ирана отметил, что не видит смысла в том, чтобы устанавливать квоты на добычу нефти странами картеля. По словам Биджана Зангане, сегодня международный нефтяной рынок «приходит к балансу», поэтому принимать соглашение о заморозке объемов добычи нефти на переделённом уровне бессмысленно.

Напомним, что ранее агентство Bloomberg писало о том, что иранские власти намерены предложить международным энергокомпаниям принять участие в тендерах на разработку и эксплуатацию нефтегазовых месторождений на территории Исламской Республики. Так, тендеры должны будут начаться уже 21 июня, о чем свидетельствуют график министерства нефти Ирана. Тендеры будут проходить в течение одного месяца.

Местная нефтяная компания уже начала разработку модельного инвестиционного контракта, который позже предложат победителю тендеров. Дело в том, что после отмены антииранских санкций Исламская Республика Иран стремится восстановить прежние объемы производства нефти и даже превысить их. Поэтому привлечение иностранных инвесторов является для Ирана сегодня одним из важных полей деятельности для скорейшего достижения своих целей.

Что касается российских инвесторов, то глава Минэнерго Александр Новак многие нефтегазовые компании России заинтересованы в том, чтобы проводить добычу в Иране. По словам Новака интерес проявляли такие компании как «Зарубежнефть», «Газпром нефть» и «Газпром». Тем временем многие представители компаний хотя и отмечали свою заинтересованность в иранских проектах, также говорили и о том, что предварительные условия контрактов, которые выдвигает Иран, вряд ли заинтересуют инвесторов. Однако в мае министр энергетики РФ заявил, что ведомство намерено провести круглый стол по развитию сотрудничества РФ и Ирана во время ПМЭФ.

Примечательно, что ИРИ еще в ноябре 2015 года подготовил для иностранных инвесторов 70 нефтегазовых проектов, общая стоимость которых превышает 30 миллиардов долларов. Эти проекты были предложены на международной конференции в Тегеране по новым соглашениям в нефтегазовой сфере. Также в феврале текущего года Иран намеревался предложить инвесторам свои нефтяные контракты на форуме в Лондоне. Однако этот план был сорван — иранской делегации отказали в визе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Тегеран в ближайшее время заключит инвестиционное соглашение на $3 млрд с частными компаниями Турции о постройке в ИРИ электростанции мощностью в 5 тыс. мегаватт. По словам заместителя министра энергетики Ирана Хушенга Фелахетяна, Иран имеет и другие договоренности с турецкой стороной, правда, пока не окончательные.