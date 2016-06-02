Москва, 2 июня, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Александра Иноземцева, Вячеслава Иноземцева, Владимира Абасова и Александра Дурасова, обвиняемых по пп. «а», «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщили в Генпрокуратуре РФ.

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Следствием установлено, что члены организованной группы проводили банковские операции, посредством которых обналичивали и инкассировали денежные средства. Всего с мая 2011 года по март 2012 года соучастники через подконтрольные счета предпринимателей, открытые в одном из банков, обналичили более 7 млрд рублей. При этом члены организованной группы извлекли доход в виде комиссии на сумму более 14 млн рублей.

Материалы уголовных дел направлены в Кузьминский районный суд г. Москвы.

Еще в отношении 10 членов преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство. Расследование по нему продолжается.