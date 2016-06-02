Архангельск, 2 июня, 2016, 16:11 — ИА Регнум. В Архангельской области продолжается подготовка по организации мест отдыха жителей региона у воды. От муниципальных образований области в ГИМС поступило уже более 60 заявок на проведение обследование предположительных мест для купания, из которых 14 от администрации Архангельска. Сколько будет официально открыто пляжей пока неизвестно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном ГИМС.

Hans Пляж

По информации спасателей, в прошлом году муниципалитеты подали 90 заявок на проведение обследований мест для купания. «Сколько будет открыто пляжей в Архангельской области пока неизвестно. Согласно поступившим заявкам водолазы проводят обследования. Известно, что 11 пляжей будут открыты в местах массового отдыха детей при летних оздоровительных лагерях. В прошлом году для жителей региона было открыто и оборудовано всего лишь 17 пляжей», — сказали в отделе ГИМС.

Спасатели подчеркнули, что число случаев гибели на воде в регионе заметно снижается. Так, в 2010 году на воде погибли 128 человек, в 2015 году — 72 человека, с начала 2016 года — 7 человек, из которых один ребенок (2015 год — четверо детей).

«Организация официальных мест массового отдыха людей у воды сложный и трудоемкий процесс. Необходимо провести большую работу, сделать пробы воды. Что касается случаев гибели людей на воде, то в большинстве они происходят именно в необорудованных местах», — сообщили спасатели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Архангельская область ежегодно не торопится с оборудованием пляжей. Нарушителям за купание в необорудованных местах грозит штраф от 100 до 300 рублей, за купание в нетрезвом виде — до 700 рублей.