Барвиха, Московская область, 2 июня, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Члены избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского района Московской области подали заявления о досрочном сложении полномочий. По результатам проверки было установлено, что в действиях местной ИК есть признаки административного правонарушения. По словам председателя Избирательной комиссии Московской области Ирека Вильданова, региональный орган уже готовит обращение в прокуратуру. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области.

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По результатам проверки был установлено, что избирательная комиссия, в составе председателя Андрея Ионина, заместителя председателя Андрея Кириллова и секретаря комиссии Владимира Денисова, уничтожила запечатанные конверты, с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей, заявлениями о досрочном голосовании, реестром избирателей и другими документами.

Тем временем, согласно закону, срок хранения документов составляет год со дня принятия решения, которым избирательная кампания была завершена.

«Действия избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района по уничтожению избирательной документации 21 апреля 2016 года, произведенные без учета положений действующего законодательства о выборах, содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — отмечается в сообщении.

Все члены избирательной комиссии сельского поселения уже подали личные заявления об освобождении их от обязанностей. Все заявления были удовлетворены. Теперь областному избирательному органу предстоит назначить новых членов местной ИК.

«Мы приняли к сведению информацию о досрочном прекращении полномочий членов избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района. В отношении председателя избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское Андрея Ионина будет составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.56 КоАП РФ, с которым обратимся в прокуратуру Московской области для получения согласия прокурора Московской области на привлечение Андрея Ионина к административной ответственности», — заключил, в свою очередь, Вильданов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 2016 года в Барвихинском началось досрочное голосование по выдвижению депутатов в местный совет депутатов, которое должно было продлиться до 23 апреля. Однако 16 апреля СМИ сообщили, что голосование проходит с нарушениями. 20 апреля ЦИК принял решение об отмене выборов.