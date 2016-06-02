Москва, 2 июня, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Официальная Москва опровергла информацию о проведении операции ВС РФ в сирийской провинции Идлиб, о которой шла речь в антироссийском заявлении властей Турции. Об этом 2 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИА REGNUM Турецкая политика в Сирии

«На днях турецкие власти вновь не постеснялись озвучить ложную информацию о якобы нанесении авиаударов ВКС РФ по провинции Идлиб и мирному населению. Подобные заявления сформированы на основании непроверенной информации сомнительных ресурсов. Никаких боевых задач в провинции Идлиб Россия не выполняла», — сказала Захарова.

По её словам именно Россия стояла у истоков перемирия: «Вспомните заявления американских и европейских коллег. Мы слышали только мантру «Асад должен уйти». Все попытки вернуть их к Женевскому коммюнике от 2012 года были тщетны. Говорить о нарушении Россией перемирия — это недостойно».

Захарова подчеркнула, что «если бы не совершаемые Турцией преступления», то «мирное урегулирование в Сирии было бы достигнуто быстрее: «Доказательства на поверхности — достаточно посмотреть на причины, побудившие Анкару посадить журналистов, зафиксировавших поставки террористов из Турции в Сирию».

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что официальная Анкара планирует создать рабочую группу для нормализации турецко-российских взаимоотношений, переживающих свой кризис после того, как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский военный самолёт в небе над Сирией.