Владимир, 2 июня, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Гусь-Хрустальный городской суд отложил судебное заседание по уголовному делу в отношении руководителя ООО ХК «МРГ-Инвест"Александра Филиппова до 6 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Владимирского областного суда. Рассмотрение отложено по просьбе адвокатов.

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«2 июня 2016 года Гусь-Хрустальный городской суд отложил судебное заседание по уголовному делу в отношении бизнесмена Ф. до понедельника, 6 июня 2016 года, 14:30: защите подсудимого потребовалось время для подготовки к выступлению в судебных прениях», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее адвокат ходатайствовал о перерыве на несколько дней, однако суд дал ему только пару часов. При этом адвокаты заявили о том, что переход к прениям сторон незаконен, так как сам Александр Филиппов не был допрошен, а сторона защиты не представила всех своих доказательств.

«Суд не захотел выслушать позицию стороны защиты, и даже не ознакомившись с доказательствами невиновности Александра Филиппова, которые мы намеревались представить, перешёл, по сути, к стадии вынесения приговора», — заявил адвокат Михаил Овчинников.

1 июня Александр Филиппов был взят под стражу в зале суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Филиппов также проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору (ч.4 ст. 159 УК РФ). Это дело сейчас также рассматривается в суде. По версии следствия, компания, которой руководит Александр Филиппов, предоставила в департамент цен и тарифов владимирской администрации завышенные данные по тарифам на электроэнергию. Ущерб оценивается в 117 млн рублей.

Кроме того, Александр Филиппов принял на свой счет слова губернатора Светланы Орловой об участии некого «коммунального спрута» в деле против экс-главы УМВД по Владимирской области Сергея Губарева. Напомним, полковник обвиняется в преступлении, предусмотренным ч. 1 ст. 285 — «Злоупотребление должностными полномочиями». В начале следствия Светлана Орлова несколько раз заявила о том, что «в обществе существует мнение, что в этом деле могут играть какую-то роль финансы «коммунального спрута». На эти слова Александр Филиппов ответил на эти обвинения репликой: «Дело в том, что в публичном заявлении высшего должностного лица Владимирской области присутствовала «глубокая уверенность» в том, что уголовные дела в возглавляемом губернатором регионе могут возбуждаться за деньги каких-либо структур или лиц».

После того, как СУ СК РФ по Владимирской области попросил губернатора разъяснить, что значат ее слова, а также после того, как Губарев был уволен указом президента, намеки Светланы Орловой прекратились.

К слову, Александр Филиппов с 2012 года возглавляет региональное отделение партии «Гражданская платформа». Он был одним из главных конкурентов действующего губернатора Владимирской области Светланы Орловой на выборах в 2013 году.