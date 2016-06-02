Вена, 2 июня, 2016, 16:06 — ИА Регнум. В четверг, 2 мая, Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, находящуюся на нулевом уровне. Об этом говорится в сообщении банка.

Alex Guibord Штаб-квартира Европейского Центробанка во Франкфурте-на-Майне, Германия

Отмечается, что ставка по депозитам также осталась на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка — на отметке 0,25%.

«На сегодняшней встречи, которая состоялась в Вене, управляющий совет ЕЦБ принял решение, что процентная ставка по основным финансовым операциям, а также ставки по кредитам ЕЦБ и депозитным средствам останутся неизменными на уровне 0.00%, 0.25% и — 0.40% соответственно», — говорится в сообщении.

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