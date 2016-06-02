Минск, 2 июня, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В рамках проведения Дней Москвы в Минске и третьего Форума регионов Белоруссии и России 7−8 июня состоится визит в Белоруссию мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом 2 июня на брифинге в Минске сообщил журналистам начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

kremlin.ru Сергей Собянин

Сергей Собянин примет участие в открытии Белорусско-Московского форума делового сотрудничества, а также посетит выставки-презентации пассажирской, коммунальной и дорожно-строительной техники. Запланировано подписание Плана программных мероприятий Белоруссии и Москвы по развитию торгово-экономического, научно-технического, гуманитарно-культурного и социального сотрудничества на 2016−2018 годы.

«Помимо этого сторонами готовятся к подписанию Номенклатура и объемы поставок продовольственных товаров из Республики Беларусь в город Москву на 2017 год, а также Номенклатура и объемы поставок соли из Республики Беларусь в город Москву в 2017 году между концерном «Белгоспищепром» и Департаментом торговли и услуг города Москвы», — сказано в официальном сообщении пресс-службы МИД РБ.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва является крупнейшим торговым партнёром Белоруссии. По итогам 2015 года товарооборот Москвы с постсоветской республикой резко сократился и составил около $3 млрд, из которых около $2 млрд пришлось на белорусский экспорт. Москва является также привлекательным рынком труда для сотен тысяч белорусов, пользующихся благами правового режима Союзного государства Белоруссии и России.