Вологда, 2 июня, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Основная цель создания кластера — развитие молочно-продуктового направления АПК Вологодской области и рост числа компаний малого бизнеса.

pixabay.com Молоко

Сегодняшний уровень сельхозпроизводства в области позволяет на 100% обеспечить население лишь некоторыми продресурсами. Регион перекрывает собственную потребность в молоке в 1,5 раза, в яйце — в 1,3, в картофеле — в два раза, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте сельского хозяйства.

При этом показатели по обеспеченности мясом и овощами собственного производства в регионе оставляют желать лучшего. Так, население обеспечено мясом на 41%, а овощами — на 46%.

«По производству мяса на душу населения регион занимает 61-е место в стране. С 2011 года мы скатились на 15 позиций вниз. И это недопустимо, так как Вологодчина всегда была и будет аграрным краем! Считаю, что нужно стремиться к высокотехнологичному сельскому хозяйству. Для этого мы ежегодно выделяем государственную поддержку, в 2015 году она составила 2,6 миллиарда рублей. Эти средства были направлены в том числе на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих объектов», — цитирует выступление губернатора Олега Кувшинникова перед областным парламентом корреспондент ИА REGNUM.

При этом в правительстве региона решили сделать упор не на мясное, а на молочное животноводство. В 2015 году на Вологодчине произвели рекордный за последние семь лет объем молока — 470 тысяч тонн. В результате область заняла 4 место в России по производству молока на душу населения. Молочный кластер призван закрепить этот успех.

Географически кластер расположится в центре традиционного молочного производства — поселке Молочное — родине вологодского масла. В него войдут порядка 40 предприятий области, производящих не только молочную продукцию, но и корма, биоудобрения, ветеринарные препараты и сельскохозяйственные машины. Также к кластеру присоединятся племзаводы и Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и лугопастбищного хозяйства, располагающийся в Вологодском районе.

Создание кластера предполагает создание молочных продуктов с особыми свойствами, высокой инновационной составляющей и жестким контролем качества. Кластер позволит укрепить позиции вологодских продуктов на российском рынке, продвигать их на международный рынок, а также сохранить рабочие места на предприятиях и модернизировать основные технологические процессы.

Добавим, что за минувший год импорт продовольственных товаров на территории области сократился на 27%, а экспорт производственных товаров и сырья вырос на 5%. Эту тенденцию хотят сохранить в том числе и за счет местной импортозамещающей молочной продукции.