Мадрид, 2 июня, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Бразильский защитник Дани Алвес уходит из «Барселоны», заявил спортивный директор каталонского футбольного клуба Роберт Фернандес, чьи слова приводит официальный микроблог команды в Twitter.

Football.ua Дани Алвес

Контракт 33-летнего защитника был рассчитан до конца июня 2017 года.

Дани Алвес играл в «Барселоне» с 2008 года. В общей сложности он провел за клуб 391 игру и забил 21 гол. В составе «Барселоны» спортсмен шесть раз выиграл чемпионат Испании, четыре раза Кубок и Суперкубок страны, и трижды — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее в СМИ сообщалось, что Алвесом интересуются «ПСЖ», «Ювентус», клубы из Англии, США и Китая.