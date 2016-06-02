Самара, 2 июня, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн проинформировал в Твиттер, что фирма «Титан», фигурируемая в уголовном деле о хищении в крупном размере, «стала активно получать подряды от мэрии с приходом сити-менеджера Олега Фурсова». В ответ градоначальник обвинил парламентария в попытке дестабилизации общественно-политической ситуации в городе и регионе накануне выборов в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

samadm.ru Сити-менеджер Самары Олег Фурсов

Александр Хинштейн, который дружен с начальником ГУ МВД Самарской области Сергеем Солодовниковым, радует электорат закрытой информацией, в частности, регулярно информируя в Твиттер подробности очередного коррупционного скандала в верхушке самарской власти. 31 мая он написал, что фирма «Титан» стала активно получать подряды от мэрии с приходом Фурсова. На @D_Azaroff (бывший глава Самары Дмитрий Азаров, прим. ИА REGNUM ) их «косяки» никак не свалить» (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM ).

1 июня депутат сообщил: «Стали известны имена задержанных по делу о хищениях при ремонте дорог в Самаре: экс-директор ООО «Титан» Р. Юсупов и бывший совладелец И.Климкин. На данный момент уже установлен ущерб в 10 млн. рублей, но эта цифра будет только расти. Пока проверено только 2 дороги из 11. Ждём новости».

На вопрос блогера — «Отвечать будут только учредители ООО «Титан», или чиновники, оплатившие работы, тоже будут привлечены?». Он ответил: «Очень на это надеюсь. Для нынешней верхушки мэрии название «Титан» многое говорит».

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Напомним, начальник самарской полиции Сергей Солодовников, комментируя факт возбуждения 26 мая уголовного дела о хищении путем мошенничества денежных средств в особо крупном размере — 3 млн рублей, заявил: «Электронный аукцион выиграло ООО «Титан», не имеющее ни специальной техники, ни опыта для выполнения дорожных работ». По его словам, это только первые подсчеты, которые дали основание полиции для возбуждения уголовного дела. «И уверяю вас, в ближайшее время мы исследуем все 11 дорог и зададим вопросы», — подчеркнул генерал Солодовников 31 мая.

Полиция при проверке выявила классическую схему хищения — толщина асфальтобетонного покрытия верхнего слоя автомобильных дорог не соответствует требованиям муниципального контракта и ГОСТу, то есть ниже нормативов.

1 июня пресс-служба ГУ МВД региона опубликовала информацию о том, что по подозрению в совершении хищения при ремонте двух автомобильных дорог в Самаре задержаны двое жителей города: мужчина 1984 года рождения, который на момент заключения муниципального контракта являлся директором подрядной организации, выполнявшей ремонтные работы, и гражданин 1985 года рождения — генеральный директор одного из ООО, который оказывал посреднические услуги.

В этот же день сити-менеджер Самары Олег Фурсов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о выемке документов в департаменте городского хозяйства и экологии по факту некачественного выполнения ремонта дорог ООО «Титан», констатировав, что все дорожные работы ведутся под строгим контролем департамента.

«Существует многоступенчатая система приемки выполненных работ, в рамках которой проводится тщательная экспертиза дорожного полотна и проверяются объемные показатели, — пояснил он. — Администрацией города установлены более жесткие требования по сравнению с предыдущими годами к качеству ремонта дорог. В результате данных мер, общая площадь дорог, ремонтные работы по которым не приняты по итогам 2015 года, составляют более 16 тыс. кв м. Это примерно 7% от общего объема выполненных работ в 2015 году. В ряде случаев подрядчики полностью переделывали дороги за свой счет. Мы неоднократно проверяли деятельность компании «Титан», часть работ не была принята, и соответствующие денежные средства не были выплачены. При этом, все гарантийные обязательства эта фирма в течение этого года устранила в инициативном порядке. И если в ходе расследования будет доказана вина наших сотрудников, они будут наказаны. Администрация города без сожаления расстается с такими людьми».

Олег Фурсов подчеркнул, что окончательное решение о степени виновности тех или иных лиц определяет суд, и делать преждевременные выводы, по меньшей мере некорректно.

Кроме того, градоначальник Фурсов сделал официальное заявление: «Однако вызывает недоумение демонстративный характер изъятия документов из департамента городского хозяйства и экологии, так как на все запросы правоохранительных органов необходимые документы предоставлялись. Кроме того, более серьезные расследования не подвергались такой огласке и освещению в средствах массовой информации».

«Особое удивление вызывает позиция депутата Государственной думы Александра Хинштейна, который в очередной раз начинает раскачивать эту тему на всю страну, хотя она требует тщательного расследования, — подчеркнул Олег Фурсов. — На мой взгляд это попытка дестабилизации общественно-политической ситуации в городе и регионе накануне принципиально важных выборов в Государственную думу Российской Федерации. И если Александр Евсеевич Хинштейн действительно принципиальный и справедливый человек и депутат, почему бы ему не взять на контроль те ранее переданные нами дела в правоохранительную систему, которые не расследуются продолжительное время, и где объём ущерба составляет десятки миллионов рублей».

По его словам, среди наиболее резонансных дел, которые требуют особого внимания полиции, — расследование нападения на заместителя руководителя «Спецкомбината ритуальных услуг» Виктора Яковенко. Кроме того, без внимания полиции остаются материалы о нарушениях при проведении дорожного ремонта в 2014 году, выявленных Счетной палатой города, уклонение организации «Спецстройтехника» от исполнения гарантийных обязательств по контракту на ремонт дорог по улице Ново-Вокзальной, а также выявленные нарушения при хранении демонтированных торговых киосков. «К сожалению, по многим из этих тем нет заметного движения, рассмотрение длится от трех месяцев до года», — отметил Олег Фурсов.

Особое внимание Глава города обратил на ситуацию с фирмой «Реал Сити». В рамках расследования по этому делу установленный первоначально ущерб, нанесенный городу из-за незаконного размещения рекламы, был снижен с 15 млн до нескольких десятков тысяч рублей. «Удивляет ситуация, что руководитель этой фирмы, находясь под следствием, продолжает незаконную деятельность, несмотря на неоднократные ходатайства Администрации о наложении на него ограничений», — сказал Фурсов.

Он подчеркнул, что Администрация города нацелена на осуществление эффективного контроля над расходованием бюджетных средств. «Мы и в дальнейшем, в случае выявления фактов нанесения ущерба бюджету города, будем направлять соответствующие материалы в адрес правоохранительной системы для их скорейшего рассмотрения, — продолжил сити-менеджер Самары. — Хотелось бы такого же объективного подхода и со стороны правоохранительных органов».

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Наблюдатели также обращают внимание на то, что скандальное «банкетное дело» сити-менеджера Самары Олега Фурсова полиция закрыла, но прежде глава ГУ МВД региона — генерал Сергей Солодовников утверждал, что активная фаза дела еще впереди. При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн выразил надежду на то, что после публикации его статьи «Как разваливали дело о корпоративах мэра Самары» сити-менеджер Самары Олег Фурсов «наконец вчинит» и ему иск. «Кто продавил прекращение дела? Кто и почему заблокировал дальнейшую работу следствия? Кто затерроризировал самарских генералов?» — задается вопросами парламентарий Александр Хинштейн и обещает в будущем назвать имена этих людей, а главное — причины их столь жаркой «заботы» о сити-менеджере Самары Олеге Фурсове.