Владимир, 2 июня, 2016, 15:52 — ИА Регнум. По факту нападения на военнослужащего, охранявшего склад материально-технического обеспечения в поселке Арсаки Владимирской области, возбуждено два уголовных дела, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного военного следственного управления СКР.

Фемида

«Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Владимирскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ («Покушение на убийство с целью скрыть другое преступление; хищение оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия»)», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, неизвестный проник на территорию войсковой части примерно в 6:30 27 мая. Он поднялся на вышку и силой завладел автоматом АК-47, а также пристегнутым к нему штык-ножом. После этого он выстрелил из автомата в военнослужащего, а после забрал подобный автомат у другого часового.

ИА REGNUM напоминает, что о ЧП стало известно 27 мая. Пострадавший при нападении часовой находился в тяжелом состоянии и был госпитализирован. Он был прооперирован, сейчас его жизни ничего не угрожает.