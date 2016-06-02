Казань, 2 июня, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Крупная авария произошла в Казани по вине 20-летнего юноши. Находясь за рулем LADA Kalina, он въехал сразу в четыре автомобиля, сообщает 2 июня ГИБДД по Татарии.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!» Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР По встречке

Инцидент произошел 1 июня в 22:40 на улице Чистопольской в Казани, напротив дома №33в. Студент одного из вузов на машине отечественного производства выехал на полосу встречного движения и задел оставленные на стоянке автомобили Volkswagen Jetta, Daewoo Matiz, KIA cee'd и Nissan Qashqai.

Людей в припаркованных машинах не было, а вот сам виновник ДТП пострадал. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и ссадины грудной области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Казани 14 мая 2016 года на пересечении улиц Ершова и Космонавтов. «ВАЗ-2110», управляемый нетрезвым водителем, оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с Chevrolet Niva. Иномарку отбросило на «ВАЗ-2105», находившаяся в Chevrolet женщина получила травмы.