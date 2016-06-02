Кабул, 2 июня, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Официальный представитель губернатора афганской провинции Лагман Сархади Звак заявил 2 июня, что два человека погибло, еще 16 получили ранения в результате взрыва на рыночной площади, сообщает Associated Press.

Brett Neilson Взрыв

По словам чиновника, взрыв прогремел в утренние часы, когда на рынке было большое число покупателей.

В свою очередь, официальный представитель губернатора северной провинции Сари-Пуль Заббиуллах Амани сообщил о похищении экстремистами 17 человек в округе Балхаб. Он также добавил, что в данный момент идут переговоры об их освобождении.