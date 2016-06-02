Москва, 2 июня, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Западные СМИ пытаются защитить от разгрома запрещённую в России группировку «Джабхат ан-Нусра». Об этом 2 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«В последние дни курдские ополченцы предприняли обход и двинулись к югу реки Евфрат. В случае успеха действий наступающие перережут дорогу на Ракку со стороны турецкой границы. Ангажированные СМИ по-прежнему не могут объективно посмотреть на ситуацию и используют проблематику гуманитарных поставок, и пытаются обвинить сирийскую и российскую авиацию в ударах по госпиталям и мирным жителям. По сути, это попытка защитить от разгрома террористов запрещённой в России «Джабхат ан-Нусры», которая просто прячется за спинами других группировок», — сказала Захарова.

По её словам, «порочная смычка должна быть разорвана»: «Мы вновь призываем к активизации в борьбе с терроризмом в Сирии. Время и возможности для называния боевиков «умеренной оппозицией» уже прошло».

Напомним, официальная Москва в течение последних месяцев настаивает на том, чтобы США повлияли на так называемую «умеренную» оппозицию с целью ухода с позиций террористов. Вашингтон попросил отсрочку для нынешних действий.