«Берлин дает понять Анкаре: Европа не будет закрывать глаза на «перегибы»
Москва, 2 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Осудив геноцид армян, Германия дала понять Турции, что не намерена терпеть ее «перегибы». Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР).
«Осудив геноцид армян, Берлин дал понять Анкаре: Европа больше не будет закрывать глаза на турецкие «перегибы» — как прошлые, так и нынешние», — написал депутат в Twitter.
Законодатели ФРГ проголосовали подавляющим большинством за признание геноцида армян со стороны Османской Турции. Между тем голосование по поводу признания геноцида армян вызывало в Анкаре крайне резкую реакцию. Так, премьер-министр Турции назвал законодательную инициативу «нерациональной», добавив, что решение по этому вопросу германскими депутатами станет проверкой дружбы между Анкарой и Берлином. Официальный Ереван уже поприветствовал принятие резолюции.
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