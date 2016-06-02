Москва, 2 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Осудив геноцид армян, Германия дала понять Турции, что не намерена терпеть ее «перегибы». Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий (ЛДПР).

ИА REGNUM Резня в Эрзуруме. Турция 1895

«Осудив геноцид армян, Берлин дал понять Анкаре: Европа больше не будет закрывать глаза на турецкие «перегибы» — как прошлые, так и нынешние», — написал депутат в Twitter.

Законодатели ФРГ проголосовали подавляющим большинством за признание геноцида армян со стороны Османской Турции. Между тем голосование по поводу признания геноцида армян вызывало в Анкаре крайне резкую реакцию. Так, премьер-министр Турции назвал законодательную инициативу «нерациональной», добавив, что решение по этому вопросу германскими депутатами станет проверкой дружбы между Анкарой и Берлином. Официальный Ереван уже поприветствовал принятие резолюции.

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