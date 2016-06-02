Ульяновск, 2 июня, 2016, 18:29 — ИА Регнум. В Ульяновске подвёл итоги VIII Международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой «От всей души». Концерты, кинопремьеры и встречи с артистами посетили порядка 24 тысяч жителей Ульяновской области. В этом году в празднике приняли участие Эмир Кустурица (Сербия), Светлана Светличная, Ивар Калныньш (Латвия), Владимир Коренев, Никита Высоцкий, Алиса Гребенщикова, Сергей Никоненко и многие другие.

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Церемония закрытия кинофестиваля состоялась 31 мая во Дворце культуры «Губернаторский». Гран-при и Приз Губернатора «Честь и достоинство» были вручены Эмиру Кустурице.

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vk.com/club18073887 Эмир Кустурица

Лучшим полнометражным фильмом была названа картина «Небесный верблюд» Юрия Фетинга, лучшим неигровым фильмом стала «Легенда» Владимира Штерянова.

Награды за лучшую мужскую и женскую роли получили народный артист России Сергей Никоненко (фильм «Опасные каникулы» Ольги Беляевой) и народная артистка России Ирина Купченко (фильм «Училка» Алексея Петрухина). В рамках закрытия кинофестиваля награды также получили многие другие известные артисты, режиссеры, художники-аниматоры.

Впечатлениями о прошедшем кинофестивале с корреспондентом ИА REGNUM поделилась член Союза кинематографистов России и директор смотра Лидия Саурова:

«Сегодня уже знаю мнение многих зрителей, в том числе и тех, кто имеет непосредственное отношение к кино. На общий взгляд фестиваль удался, как никогда. Мне сказали, что из восьми фестивалей этот был самым лучшим. Имя одного Эмира Кустурицы чего стоит. Но не им всё исчерпывалось. У нас было очень много почётных гостей: Сергей Никоненко, Светлана Светличная, Владимир Коренев и многие другие. Это потому, что фестиваль был посвящён Году кино, и мы ставили себе задачу чествовать легенд отечественного кинематографа. Люди отработали что называется на все сто процентов, все они побывали в муниципальных образованиях, это была принципиальная позиция губернатора — мы в первую очередь были нацелены на сельские районы».

По словам Сауровой, в рамках фестиваля состоялось открытие двух кинотеатров в Ульяновской области, которые в 2016 году победили во всероссийском конкурсе Фонда кино и получили по 5 миллионов рублей на открытие цифровых кинозалов.

«Кинотеатры в рабочем посёлке Ишеевка Ульяновского района и в городе Барыше были открыты с участием Светланы Светличной и Ивара Калныньша. И с 1 июня там уже начались показы фильма «Экипаж» в формате 3D — то, чего никогда раньше не было», — рассказывает Лидия Саурова.

vk.com/club18073887 Кинофестиваль От всей души 2011

В рамках закрытия фестиваля состоялось театрализованное представление «Важнейшее из искусств». Зрителям был показан видеофильм «Кинопоезд» с отрывками из знаковых кинокартин мирового кинематографа. Тематикой хореографической части пролога стали эпизоды из фильмов немого кинематографа, советского кино, картин о Великой Отечественной войне.

Напомним, Международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души» проводится в Ульяновской области в восьмой раз и направлен на популяризацию российского национального кинематографа.

vk.com/club18073887 Кинофестиваль От всей души 2011

Одной из главных целей фестиваля также стало увековечивание памяти советской и российской телеведущей Валентины Леонтьевой. Обязательной частью программы каждого фестиваля является возложение цветов к памятнику Леонтьевой, а 28 мая традиционно является днём памяти телеведущей.