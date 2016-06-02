Уфа, 2 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Прокуратура Башкирии оспорила долгосрочную аренду свыше 26 га муниципальной земли в с. Нагаево, входящее в состав города Уфы. Решением Арбитражного суда земли возвращены муниципалитету, сообщает надзорное ведомство.

Константин Николаевич Бахтин. Опустевшая дача. 1909

Прокурорской проверкой установлено, что в 2014 году администрация г. Уфы незаконно предоставила земельный участок садовому товариществу «Яблонька». В соответствии с законодательством, предоставлению земли должно предшествовать составление списка граждан, желающих получить участок, на основании которого определяется их потребность и рассчитывается площадь по норме предоставления. Товарищество, в котором состояли только три человека, могло бесплатно долгосрочно арендовать 60 соток для ведения дачного хозяйства. Между тем, чиновники выделили организации участок, в 40 раз превышающий допустимый размер. При этом годовая арендная плата составила лишь 110 тыс. рублей.

С целью пресечения незаконной практики получения земель под видом ведения дачного хозяйства, прокуратура обратилась в Арбитражный суд региона с требованием расторгнуть договор и вернуть землю администрации г. Уфы. Суд согласился с позицией прокуратуры.