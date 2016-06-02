Москва, 2 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. США по-прежнему не оказывает давление на так называемую «умеренную» оппозицию для размежевания её с террористами. Об этом 2 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИА REGNUM «Умеренная» оппозиция

«Основная задача РФ и США в Сирии — добиться размежевания между вооружёнными формированиями, соблюдающими режим перемирия, и террористами. Размежевание пока не происходит. Эта проблематика ставится Россией на регулярной основе. Не менее важно, что нужно обеспечить закрытие турецко-сирийской границы», — сказала Захарова.

По её словам, ведомство следит за развитием обстановки к северу от Алеппо, где в результате наступления террористов был разрезан анклав: «В помощь местным жителям пришли курдские ополченцы. Конечно, шокировали распространённые в СМИ кадры с мест боёв. Террористы стоят «умеренных» оппозиционеров».

Напомним, официальная Москва в течение последних месяцев настаивает на том, чтобы США повлияли на так называемую «умеренную» оппозицию с целью ухода с позиций террористов. Вашингтон попросил отсрочку для нынешних действий.