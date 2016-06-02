Париж, 2 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Один из двух вертолётоносцев «Мистраль», построенных на французской верфи в городе Сен-Назери, передан Египту. Над судном взметнулся египетский флаг, передают «Вести».

Rama Вертолётоносец «Мистраль»

Отмечается, что стяг поднял командующий Военно-морскими силами Египта Усама Раби. Теперь у вертолётоносца появилось имя: его назвали в честь второго президента Египта Гамаля Абдель Насера (1956—1970).

Второй вертолётоносец, который также будет отправлен в Египет, назван в честь преемника Насера президента Анвара Садата. «Гамаль Абдель Насер» отправится в Египет через неделю. «Анвар Садат» — в конце сентября.

Напомним, что «Мистрали» были построены во Франции по российскому заказу. Контракт на постройку и поставку вертолетоносцев был заключен между Рособоронэкспортом и французской DCNS/STX в 2011 году при президенте России Дмитрии Медведеве.

Передача первого корабля должна была произойти в ноябре 2014 года, но Париж заявил, что не может передавать Москве военные корабли в условиях вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.