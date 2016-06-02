Берлин, 2 июня, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Совет Россия-НАТО нужно провести перед саммитом альянса в Варшаве (Польша). Об этом, как передает Life.ru, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель

«Мы говорили сегодня о том, что было бы желательно, если бы перед саммитом в Варшаве могло состояться ещё одно заседание совета Россия — НАТО», — отметила Меркель.

При этом канцлер Германии добавила, что Берлин считает важным соблюдать основополагающий акт Россия — НАТО, так как он не утратил своей важности.

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