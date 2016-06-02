Москва, 2 июня, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Германия пошла по пути всех цивилизованных стран, официально признав факт организации и осуществления властями Османской империи на контролируемых ими территориях геноцида армянского населения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, отметив, что Бундестаг принял соответствующую резолюцию, несмотря на давление и даже угрозы со стороны Турции.

Цитата из к/ф «Шрам». Реж. Фатих Акин. 2014. Германия — Франция — Турция Геноцид

«Думаю, что попытки вычеркнуть столь тяжелое преступление из памяти человечества, чем продолжает — причем безрезультатно — заниматься руководство Турции, его явно не красят», — говорит парламентарий.

«Вместо этого я бы рекомендовал ему признать факт геноцида, что, несомненно, было бы положительно встречено мировым сообществом. Кроме того, подобное признание могло бы стать своеобразным политическим ориентиром и для действий руководства Турции сегодня», — заявил Клинцевич.

Факт геноцида уже признан многими государствами, в том числе Россией, Францией, Швейцарией, Польшей, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.

В то же время Турция отозвала своего посла в Берлине для консультаций после принятия в ФРГ резолюции о признании геноцида армян в Османской империи, сообщает немецкое издание Bild.