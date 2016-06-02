Симферополь, 2 июня, 2016, 15:22 — ИА Регнум. Самый сложный и протяженный фрагмент Керченского моста — судоходный пролёт — будут собирать на уже созданной специальной технологической площадке в Керчи. Сама площадка впоследствии станет частью моста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

http://fkutaman.ru Строительство Керченского моста

Сборку арки строители планируют начать до конца июня 2016 года.

«В Керчи на технологической площадке завершилось сооружение стапелей, где будут вестись работы по сборке арочных пролетных строений судоходной части моста. Первые поставки металлоконструкций для арочных пролетов мы ждем в июне», — сказал руководитель Росавтодора Роман Старовойт.

Как пояснили строители, стапели представляют собой строительные леса из свай, на которых планируется сборка арочных пролетов. Для создания стапелей рабочие погрузили более 330 металлических труб разного диаметра на глубину до 18 метров. Рядом строятся выкаточные пирсы — по ним собранные арочные пролеты «снимут» со стапелей и переместят в проектное положение.

Читайте также:

В Крыму ищут рабочих для строительства Керченского моста

Движение по Керченскому мосту откроют до декабря 2018 года

«Пролет над фарватером Керчь-Еникальского канала обеспечит пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров. Протяженность пролета — 227 метров. На создание этой части моста, по расчетам проектировщиков, уйдет более 10 тысяч тонн металла.

Фактически это два пролетных строения — под автодорожный и железнодорожный мосты. Они будут собираться из отдельных габаритных блоков металлоконструкций. В Керчь такие блоки придут по морю, а уже на стапелях технологической площадки их последовательно соберут воедино: блоки проезжей части, арки, затяжки, подвески», — рассказали в ФКУ Упрдор «Тамань».

По расчетам строителей, на сборку судоходных пролетов уйдет около года. Полностью готовые пролеты поочередно «выкатят» на специально подготовленную плавсистему и доставят к месту монтажа.

«Сборка арок займет две трети наших трудовых ресурсов на керченской стороне. Судоходный пролет, думаю, — самое сложное, что нам предстоит в этом проекте. Ведь арка — сложный технический элемент, и примеров сооружения подобных конструкций в России по большому счету не так много», — пояснил заместитель гендиректора ООО «СГМ-Мост» Дмитрий Кондаков.

Также он напомнил, что в Керчи уже построен вахтовый городок на 1,5 тысячи строителей.

Кроме того, на технологической площадке «Керчь» пройдет и сборка балочных пролетов для других участков моста со стороны керченского берега.

Кроме того, по словам строителей, уже завершено строительство двух из трёх технологических мостов в Керченском проливе. Мосты будут использовать для строительства основного Керченского моста и доставки грузов к месту строительства. На сегодняшний день готовы технические мосты от Тамани к острову Тузла и от Тузлы к судоходному фарватеру Керчь-Еникальского канала.

«Завершено сооружение второго рабочего моста (РМ-2) от острова Тузла к фарватеру. Он будет использоваться для доставки строительных грузов к местам проведения работ, а также для технологических операций по сооружению основного моста», — сообщили в Упрдор «Тамань.

Третий рабочий мост — от Керчи к судоходному каналу — планируют достроить к июлю 2016 года.

Читайте также:

Самая высокая опора Керченского моста размером с 30-этажное здание

Дизайнеры опубликовали видео, каким будет Керченский мост