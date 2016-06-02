Нижний Новгород, 2 июня, 2016, 15:21 — ИА Регнум. Количество пассажиров в нижегородском метро с 28 мая по 1 июня выросло на 35%. Как сообщили в мэрии города, в первые дни после закрытия Молитовского моста число пассажиров в метро возросло со 103 до 141 тыс. человек в сутки.

Florstein Нижегородское метро

«Это особенно стало заметно в часы пик по утрам и вечерам. Эта цифра не является для работы нижегородского метро критичной. Тем не менее, для обеспечения более высокой культуры обслуживания пассажиров мы предусмотрели специальные мероприятия», — заявил заместитель директора по эксплуатации МП «Нижегородское метро» Александр Махин.

В частности, в утренние часы на линию выпускается дополнительный состав по маршруту «Горьковская — Московская» для пассажиров, прибывающих из нижней части города.

Кроме того, в метро дополнительно введены два резервных состава на Автозаводской линии, а к двум составам присоединены по одному вагону. В вечерние часы в «горячем» резерве находятся еще два состава, которые выводятся на линию по приказу поездного диспетчера в период максимального пассажиропотока.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде с 28 мая 2016 года на ремонт закрыт один из четырех мостов, соединяющих Заречную и Нагорную часть города. Закрытие одного из мостов привело к возникновению больших автомобильных на остальных трех.