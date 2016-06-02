Москва, 2 июня, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Лунный и марсианский ландшафты создадут в Подмосковье для подготовки российских космонавтов к полетам на другие планеты, сообщил журналистам начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.

light-science.ru Лунный пейзаж

Проект находится в стадии разработки, идет научно-исследовательская работа по проектированию комплексного тренажера.

Юрий Лончаков отметил, что на создание полигонов понадобится несколько лет.

По словам Лончакова, космонавты на этом тренажере будут отрабатывать действия по выходу на поверхность условной планеты из посадочного модуля и работать на «Луне» или «Марсе».

Помимо тренировочных площадок в Подмосковье, ЦПК обсуждает вопросы создания лунного полигона с руководством Мурманской области, обладающей уникальным ландшафтом, позволяющим имитировать лунную поверхность.

Сейчас космонавты отрабатывают определенные элементы выхода в открытый космос и на поверхность планет с помощью тренажера «Выход-2», создающего условия невесомости, а также имитирующего марсианскую и лунную гравитации.