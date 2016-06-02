Ереван, 2 июня, 2016, 15:17 — ИА Регнум. Приветствуем принятие резолюции о Геноциде армян и других христиан со стороны Бундестага Германии. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Photolure Глава МИД Армении Эдвард Налбандян

«Заявление президента Германии Йоахима Гаука в связи со 100-летием Геноцида армян вместе с этой резолюцией, принятой Бундестагом, являются ценным вкладом Германии не только в процесс международного признания и осуждения Геноцида армян, но и в борьбу по предотвращению геноцидов и преступлений против человечества», — подчеркнул Налбандян.

По информации СМИ Германии, посол Турции в Германии Хусейн Авни Карслиоглу, как и случае с другими странами, признавшими Геноцид армян, отозван в Анкару для консультаций.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, чти принятие Бундестагом резолюции о Геноциде армян — пример демократической культуры в действии.

В ходе пресс конференции с участием Меркель и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга канцлер отметила։

«Когда вы не совсем согласны со своими партнерами и расходитесь во мнениях по некоторым вопросам — это тоже часть демократической культуры», — заявила Меркель в ходе пресс конференции с участием Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Меркель также подчеркнула, что Германию и Турцию сегодня многое связывает: это и вопросы обороны, и 3-миллионная турецкая община, живущая в Германии. Она отметила, что Германия готова поддерживать отношения с Турцией во всех аспектах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня Бундестаг принял резолюцию «В память Геноцида армян и других христиан в Османской империи 101 год назад», против которой проголосовал лишь один депутат.