Анкара, 2 июня, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Турецкий посол в Германии Авни Гусейн Карслыоглу временно отозван в Анкару для консультаций, пишет немецкая газета Bild.

Геноцид армян. 1915

Отзыв посла произошёл после того, как Берлин принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Карслыоглу вылетел в Анкару сегодня, 2 июня, во второй половине дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Германии принял резолюцию о признании геноцида армян, который произошёл в Османской империи в 1915 году. Лишь один депутат проголосовал против.

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