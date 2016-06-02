Новосибирск, 2 июня, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Власти Новосибирска предупредили музыкальную группу «Ленинград» о недопустимости нарушений закона на предстоящем 3 июня концерте. Об этом, как передает НТВ, заявил мэр города Анатолий Локоть.

lafleur Концерт группы «Ленинград»

«Мы сделали предупреждение группе «Ленинград» о соблюдении законодательства, это касается и лексики, и каких-то экстремистских призывов», — отметил градоначальник.

При этом Локоть добавил, что в случае нарушения закона в дело должны вмешаться правоохранительные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 мая руководители общественного движения «Народный собор» в Новосибирске и Санкт-Петербурге Анатолий Артюх и Юрий Задоя обратились с открытым письмом к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой запретить группе «Ленинград» исполнять на запланированном 3 июня концерте песню «В Питере — пить».

В связи с тем, что группа перешла все рамки приличия, выпустив клип с названием «В Питере — пить», просим принять меры для недопущения исполнения этой песни на концерте в Новосибирске, было сказано в обращении.

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