Москва, 2 июня, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Путеводитель по уличным аттракционам в скверах и парках Москвы обновился на портале открытых данных, всего в актуальном перечне размещена информация о 302 развлекательных точках. Как заявили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы, всего по сравнению с летним сезоном 2015 года увеличилось число аттракционов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

attractiony.ru Колесо обозрения. Измайловский парк

В ведомстве отметили, что в прошлом году пользователям была доступна информация только о 245 развлекательных точках. В этом году в путеводителе все доступные аттракционы представлены на карте и в форме таблицы с фильтрами. Пользователи могут выбрать развлечение в округе, районе или конкретном парке, посмотреть фотографии и проверить срок действия разрешений на эксплуатацию, уточнили в департаменте.

При этом, из всего количества указанных аттракционов только у двух истек срок допуска к эксплуатации, поэтому катание может оказаться небезопасным, предупредили жителей в ведомстве.

В путеводитель вошли только аттракционы, расположенные на территории «старой» Москвы и Зеленограда. Наибольшее число легальных аттракционов расположено на востоке и северо-востоке столицы — 75 и 73 точки соответственно. Лидером по числу каруселей и других видов аттракционов традиционно является Измайловский парк, где можно выбрать из 36 вариантов. А меньше всего развлекательных комплексов в Зеленограде — на Центральной площади расположено 7 аттракционов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице помимо аттракционов свое свободное время жители также смогут проводить на пляжах города. По словам главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, в 2016 году московские власти подготовили 12 разрешенных для купания пляжных зон.